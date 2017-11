Weihnachten mal richtig entspannt genießen!

Mit der kalten Jahreszeit fängt für viele auch die Zeit des kritischen Schielens auf die Waage an. Denn der gefürchtete Weihnachtsspeck scheint zu drohen und verdirbt dem Ein- oder Anderen den Appetit. Schade eigentlich, denn gerade jetzt werden doch die leckersten Gerichte gekocht, Braten geschmort und die verführerischsten Plätzchen gebacken. Sind die zwei bis fünf Kilogramm, die sich dann vielleicht bis Neujahr auf die Hüften geschlichen haben, die Sorgen eigentlich wert?

Das Weihnachtsessen mal richtig genießen

Im, wenn manzu machen. Spätestens im Frühjahr lädt das Wetter erneut zu, so dass man die überschüssigen Pfunde rasch wieder loswird.

Ohnehin helfen sie bei den kalten Temperaturen gegen das Frieren und auch, um die eine oder andere Erkältung gut zu überstehen. Statt also jeden Bissen streng zu bewerten und Kalorien zu zählen, sollte man sich öfter erlauben, einfach leben und genießen zu können, das hilft auch das Selbstwertgefühl zu stärken und gesund zu bleiben.

Den Winter nutzen und nicht auf die Waage schauen!

Anstatt sich von Kälte und Dunkelheit der kommenden Monate deprimieren zu lassen, ist es sinnvoll, diese Zeit aus einer anderen Perspektive zu betrachten. So wie Kerzen und Lichterketten erst jetzt richtig ihren Glanz entfalten können, bekommt auch Ernährung einen anderen Stellenwert.

Während man sich an den heißen Sommertagen kaum in der Küche aufhalten mag, gibt es nun keinen Grund, nicht einmal länger vor dem Herd oder Backofen zu verweilen. Jetzt lassen sich in aller Ruhe neue Rezepte ausprobieren und es lohnt sich, einmal ein unbekanntes Gewürz zu verwenden oder den Kuchen zu backen, an den man sich schon so lange nicht heran getraut hat. Oder warum nicht einmal selbst Pralinen machen?

Und wenn man das alles nicht alleine tun möchte, geht es auch in Gesellschaft. Einfach leben bedeutet nicht, dass es immer das teuerste, trendigste Lokal sein muss – gemeinsam zu kochen kann eine mindestens ebenso schöne, erfüllende Erfahrung sein. Mit Partner, Freunden oder Familie eine Mahlzeit zuzubereiten, egal ob jeder etwas mitbringt oder man tatsächlich zusammen die Küche stürmt, verspricht einen abwechslungsreichen Abend.



Nicht zuletzt bekräftigt es die Bindung untereinander und ein Kompliment für die Kochküste des. Dabei muss man sich auch keine Sorgen machen, zu viel Arbeit zu haben, denn das Aufräumen hinterher geht gemeinsam ebenfalls leichter von der Hand.

Anstatt also frustriert aus dem Fenster zu starren und sich vor dem Blick auf die Waage zu ängstigen, lohnt es sich nun, die Wohnung zu dekorieren, Freundschaften zu erneuern und in alten und neuen Kochbüchern zu stöbern.

