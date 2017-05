ENERGETIKA – 23. – 25.06.2017 in Wernau am Neckar

Am 23. – 25. Juni findet die ENERGETIKA in Wernau am Neckar statt. Die ENERGETIKA ist die größte alternative Gesundheitsmesse im deutschsprachigen Raum. Immer mehr Menschen suchen nach neuen Wegen der Gesundung und deshalb stellen wir die ENERGETIKA vor…

ENERGETIKA – Messe-Highlights 2017

Auf der ENERGETIKA präsentieren Fachleute und Spezialanbieter aus Ihrer Region, sowie dem In- und Ausland mit Vorträgen und Angeboten rund um das Thema „Gesund bleiben und das Leben genießen“. Neben den Themen, wie Natur, Gesundheit, Wellness und Schönheit, werden auch alternative Therapien, Kunstaspekte, Vorträge, Workshops und Seminare abgehalten.

ENERGETIKA – Wann und wo findet die Messe statt?

Die ENERGETIKA findet vom 23. bis 25. Mai in Wernau am Neckar statt. Die Öffnungszeiten sind von 11:00 Uhr bis 18:00. Die genaue Adresse zur ENERGETIKA ist:

Kirchheimer Str. 68-70

D-73249 Wernau am Neckar

ENERGETIKA Zielgruppe – Für wen ist die Messe geeignet?

Die Zielgruppe der ENERGETIKA ist vielfältig. Von Interessierten der alternativen Medizin bis Fachleuten und Spezialanbietern aus der Region ist alles vertreten. Während dieser drei Tage gibt es sehr viel zu sehen und zu hören.

Anreise zur ENERGETIKA

Die Anreise gestaltet sich sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Auto oder per Bus und Bahn ausgesprochen einfach.

Anreise per Flugzeug

Vom Flughafen Stuttgart kann man bequem mit der S-Bahn-Linie 1 in Richtung Wernau (Neckar) fahren.

Anreise per Auto

Mit den folgenden Daten im Navigationsgerät ist man schnell am Ziel:

PLZ und Ort: 73249 Wernau am Neckar

Straße: Kirchheimer Str. 68-70

Die Anreise ist vom Norden über die A7 und A9 und vom Osten über die A8 möglich.

Anreise per Bus und Bahn

Fern- und Nahverkehrszüge halten immer am Stuttgart Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof Stuttgart nimmt man die S-Bahn-Linie 1 in Richtung Wernau (Neckar)

ENERGETIKA – Tickets & Preise

Die Tageskarte von 11.00 – 18.00 Uhr ist für 5 Euro pro Person erhältlich. Die Partnerkarte kostet ebenfalls nur 8 Euro. Die folgende Preistabelle findet man hier:

Tageskarte: 5 Euro pro Person

Partnerkarte: 8 Euro für 2 Personen

3-Tageskarte: 9 Euro pro Person

3-Tages-Partnerkarte: 15 Euro

Die ENERGETIKA ist die größte alternative Gesundheitsmesse im deutschsprachigen Raum und das merkt man, wenn man erkennt wie viele Fachleute und Spezialanbieter auf der Messe vertreten sind. Die Messe richtet sich an Interessierte der alternativen Medizin und Menschen, die über den Tellerrand hinaus blicken wollen.

ENERGETIKA – Alternative Termine für dieses Jahr

Die ENERGETIKA findet an elf Wochenenden pro Jahr an verschiedenen Standorten in Süddeutschland und Südtirol statt. Folgende Termine finden dieses Jahr noch statt:

01. – 03. September 2017 in Algund (Südtirol)

29. September – 01. Oktober 2017 in Senden (Bayern)

20. – 22. Oktober 2017 in Schlanders (Südtirol)

10. – 12. November 2017 in Burghausen

01. – 03. Dezember 2017 in Mindelheim

Link zur Messe: Energetika – die alternative Gesundheitsmesse

Euer Kochen-verstehen.de Team

