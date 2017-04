Genuss pur ON TOUR – 25. – 27.05.2017 am Bodensee

Am 25. – 27. Mai findet die Genuss pur ON TOUR am Bodensee statt. Auf dem Schiff Graf Zeppelin sind alle herzlich willkommen, die den Spitzenköchen bei der Zubereitung erlesenster Speisen über die Schulter schauen wollen und zu feinen Speisen und edelsten Tropfen von Winzern nicht nein sagen können.

Genuss pur ON TOUR – Messe-Highlights 2017

Die Messe-Highlights 2017 der Genuss pur ON TOUR sind die Gourmet-Abende auf dem Schiff und das passende SHOW-COOKING auf dem Sonnendeck der Graf Zeppelin.

Die Tagesgäste haben von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr die Möglichkeit an Bord des Schiffes Graf Zeppelin zu gehen und sich höchsten kulinarischen Genüssen zu widmen.

Die Abendgäste können dann von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr exquisite Speisen verzehren und einen Traumhaft schönen Blick auf das romantisch beleuchtete Bodenseeufer genießen.

Genuss pur ON TOUR – Wann und wo findet die Messe statt?

Die Genuss pur ON TOUR findet vom 25. bis 27. Mai am Bodensee statt. Die Öffnungszeiten sind von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr und von 19:00 Uhr bis 22:00. Die genaue Adresse ist:

Seestraße 22

88045 Friedrichshafen

Genuss pur ON TOUR Zielgruppe – Für wen ist die Messe geeignet?

Die Zielgruppe bei der Genuss pur ON TOUR ist vielfältig. Von Hobbyköchen bis Profi-Köchen ist alles vertreten. Jeder Kochinteressierte ist herzlich willkommen und kann sich ein paar einfache Tipps & Tricks bei den Kochprofis abschauen.

Anreise zur Genuss pur ON TOUR

Die Anreise gestaltet sich sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn oder dem Flugzeug ausgesprochen einfach.

Anreise per Auto

Mit den folgenden Daten im Navigationsgerät ist man schnell am Ziel:

PLZ und Ort: 88045 Friedrichshafen

Straße: Seestraße 22

Die Anreise ist vom Norden über die A7 und A9 und vom Westen über die A8 möglich.

Anschließend auf die A96 in Richtung Bodensee fahren.

Anreise per Bus und Bahn

Fern- und Nahverkehrszüge halten immer am München Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof München nimmt man den Bus in Richtung Bodensee.

Anreise per Flugzeug

Vom Flughafen München kann man bequem mit dem Bus in Richtung Bodensee fahren. Die Fahrzeit beträgt circa drei Stunden.

Genuss pur ON TOUR – Tickets & Preise

Das Tagesticket von 12.00 – 18.30 Uhr ist für 15 Euro erhältlich. Der Gourmet-Abend kostet 59 Euro und ist von 19.00 – 22.00 Uhr angesetzt.

Tagesticket: 15 Euro pro Person

Gourmet-Abend: 59 Euro pro Person

Um neue Rezepte kennenzulernen und sich Anregungen für den Koch-Alltag zu holen, ist die Genuss pur ON TOUR ein absolutes Muss. Die Messe richtet sich an Kochbegeisterte und Köche aller Schwierigkeitsgrade und ist ein perfektes Meet & Greet mit werdenden und gestandenen Köchen aus ganz Deutschland.

Link zur Messe: Genuss pur ON TOUR – die Messe für Genießer

Euer Kochen-verstehen.de Team

