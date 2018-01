Internationale Grüne Woche – 19. – 28. Januar 2018 in Berlin

Vom 19. – 28. Januar 2018 findet die Internationale Grüne Woche in den Hallen der Messe Berlin statt. Die Internationale Grüne Woche ist die größte internationale Ernährungsmesse der Welt und findet jedes Jahr unter dem Berliner Funkturm statt.

Internationale Grüne Woche – Messe-Highlights 2018

Auf der Internationale Grüne Woche präsentieren Hersteller und Vermarkter aus aller Welt ihre Produkte und Erzeugnisse. Sie ist die international wichtigste Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau und findet traditionell jeweils am Jahresanfang in den Messehallen unter dem Funkturm statt. 2017 hatte sie knapp 400.000 private Besucher und circa 100.000 Fachbesucher.

Internationale Grüne Woche 2018 – Wann und wo findet die Messe statt?

Die Internationale Grüne Woche findet vom 19. – 28. Januar 2018 in Berlin statt. Die Öffnungszeiten sind von 10:00 – 18:00 Uhr. Die genaue Adresse zur Internationalen Grünen Woche ist:

Internationale Grüne Woche

Messedamm 22

14055 Berlin

Internationale Grüne Woche Zielgruppe – Für wen ist die Messe geeignet?

Die Zielgruppe der Internationalen Grüne Woche ist vielfältig. Von allgemein Interessierten Besuchern bis Fachleuten und Spezialanbietern aus der ganzen Welt ist alles vertreten.

Anreise zur Internationalen Grüne Woche – Wie komme ich zur Internationalen Grüne Woche?

Die Anreise zur Internationalen Grüne Woche gestaltet sich sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Auto oder per Bus und Bahn ausgesprochen einfach.

Anreise per Flugzeug

Vom Flughafen Berlin Tegel kann man bequem mit der U-Bahn-Linie U6 und der S-Bahn-Linie S42 in Richtung Witzleben fahren.

Anreise per Auto

Mit den folgenden Daten im Navigationsgerät ist man schnell am Ziel:

PLZ und Ort: 14055 Berlin

Straße: Messedamm 22

Die Anreise ist vom Westen über die A2 und vom Süden über die A9 möglich.

Anreise per Bus und Bahn

Fern- und Nahverkehrszüge halten immer am Berliner Hauptbahnhof. Vom Berliner Hauptbahnhof nimmt man die S-Bahn-Linie 42 in Richtung Witzleben.

Internationale Grüne Woche Übernachtung – Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es?

Ein wichtiger Standortvorteil Berlins ist die bundesweit größte Hotelkapazität. Über 130.000 Betten in rund 800 Häusern bieten für jeden Geschmack etwas Passendes. Im Vergleich europäischer Metropolen hat Berlin die günstigsten Übernachtungspreise im 3- bis 5-Sterne-Bereich. Das Wichtigste ist aber die herausragende Servicequalität, die in Berliner Hotels als selbstverständlich gilt. In der Nähe des Messecenters gibt es drei Hotels, die bequem zu Fuß erreichbar sind:

Concorde Hotel am Studio (Kaiserdamm 80, 14057 Berlin)

Hotel ibis Berlin Messe (Messedamm 10, 14057 Berlin)

Hotel Messe (Wundtstraße 72, 14057 Berlin)

Die Preise pro Übernachtung liegen zwischen 100 – 150 Euro für ein Einzelzimmer und können bis zur Messe noch weiter ansteigen.

Internationale Grüne Woche – Tickets & Preise

Die Tageskarte von 10.00 – 18.00 Uhr ist für 15 Euro pro Person erhältlich. Die Familienkarte kostet 31 Euro. Die folgende Preistabelle findet man hier:

Internationale Grüne Woche – 19. – 28.01.2017 in Berlin

Die Internationale Grüne Woche ist die größte internationale Ernährungsmesse der Welt und das merkt man, wenn man erkennt wie viele Fachleute und Spezialanbieter auf der Messe vertreten sind.

Die Messe richtet sich an Interessierte der Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau, die über den Tellerrand hinaus blicken wollen.

Link zur Messe: Internationalen Grüne Woche

Euer Kochen-verstehen.de Team

Teile und bewerte den Artikel zu Internationale Grüne Woche – 19. – 28. Januar 2018 in Berlin Pinterest 0 Loading... Loading... Bewertung

Blogartikel - Zusammenfassung & Informationen

Thema: Internationale Grüne Woche – 19. – 28. Januar 2018 in Berlin

Datum: 14.01.2018

Autor: Markus

Kategorien: Konferenzen / Messen

Tags: Ernährung, Gesund essen, Messe

Kommentare zu Internationale Grüne Woche – 19. – 28. Januar 2018 in Berlin