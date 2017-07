Grillen mit Grillplatte

Der Sommer naht, die Grillsaison startet und die Grill-Experten jagen wieder den besten Tipps und Tricks hinterher. Es gibt die verschiedensten Utensilien, die das Grillerlebnis perfektionieren sollen und demzufolge ein schmackhafteres Resultat herauskommt. Wir möchten dir heute ein interessantes Grillutensil zeigen, welches das besondere Extra bringt.

Meistens werden Grillplatten von Hand gegossen, weshalb es sich auch oft um Einzelstücke handelt. Ein vorteilhafter Punkt ist außerdem, dass die Hersteller des Öfteren Garantien bis zu 30 Jahre bereitstellen.

Arten von Grillplatten

Das Sortiment an Grillplatten ist mittlerweile schon breit gefächert. Das Spektrum reicht von gusseisernen Platten bishin zu Elektro- oder Gas-Grillplatten. Es gibt sie als Aufsätze, die man einfach auf einen handelsüblichen Grill montiert oder als eigenständige Geräte mit gerillter oder glatter Oberfläche.

Die Gasgrillplatten kommen hauptsächlich in der Gastronomie zum Einsatz. Durch den hohen Anschaffungspreis sind sie daher weniger für Privatpersonen geeignet. Für den privaten Gebrauch sollte man sich lieber Elektro-Grillplatten oder Edelstahl-Grillplatten anschaffen.

Vorteile von Grillplatten

Vielseitige Verwendung

Zunächst einmal lässt sich sagen, dass Grillplatten das Gegenteil von einseitig sind. Man kann sie zum Grillen oder Backen verwenden, wobei es keine Rolle spielt, ob man eher Fleisch- oder Gemüsegerichte bervorzugt. Eine Grillplatte kann beides einfach erhitzen.

Beständigkeit

Durch die qualitativ hochwertige Verarbeitung sind Grillplatten ziemlich beständig. Sie halten auch starken Temperaturen stand und bekommen nicht so einfach Kratzer. Daher sind sie ideal geeignet für den privaten oder gastronomischen Grillgebrauch.

Gute Optik

Eine Grillplatte kann eine ansehnliche Optik haben. Durch Materialien wie Edelstahl oder Eisen wirkt das gesamte Gerät sehr extravagant.

Fettfreies Grillen/Backen

Durch die gerillten Oberflächen mancher Grillplatten wird das Grillgut nicht so fettig. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Grill wird das Grillgut auch gleichmäßig von unten gegrillt, sodass man am Ende ein einheitlich gegartes Resultat bekommt.

Edelstahl ist rostfrei

Ein Problem, das viele Grillfreunde an ihrem herkömmlichen Grill bemängeln, ist die Tatsache, dass Rost ein unästhetisches Gesamtbild abgibt. So kommt es wie gerufen, dass die aus Edelstahl bestehenden Grillplatten rostfrei sind und somit über Jahre schön und ansprechend aussehen.

Nachteile von Grillplatten

Rostendes Gusseisen

Im Gegensatz zu Edelstahl, welches rostfrei ist, entwickelt sich an der Oberfläche von Gusseisen nach einiger Zeit eine abstoßende Rostschicht. Dies kann man aber verhindern, indem man sich schon im Vorhinein für ein Produkt aus Edelstahl entscheidet.

Weiteres Gerät

Manche Menschen haben schon viele Küchengeräte, die sie nie oder so gut wie nie in Benutzung erleben. Wenn man also nicht so viel Platz und Stauraum hat, sollte man sich von einer etwas unhandlicheren Grillplatte vielleicht fernhalten. Im Endeffekt zählt ja die Anzahl des Einsatzes. Daher gilt: Wer ein leidenschaftlicher Griller ist und dies auch oft und gerne tut, sollte nicht vor einem weiteren Gerät zurückschrecken.

Anschaffungspreis

Dadurch, dass viele Grillplatten von Hand gegossen werden, ist auch ein hoher Anschaffungspreis damit verbunden. Gusseisen ist generell, genau so wie Edelstahl, keine günstige Angelegenheit. Natürlich gibt es aber auch günstige Modelle, die zum Rantasten oder für den kleinen Geldbeutel gut geeignet sind.

Kleine Grillplatten kann man schon ab einem Preis von 20 Euro kaufen

Ab 55 cm Durchmesser bezahlt man ca. 100 Euro

Bei einem Durchmesser von 65 cm liegt man bei 170 Euro

Rechteckige Grillplatten gibt es ab 120 Euro

Elektro-Grillplatten bekommt man für 250 Euro aufwärts

Gasgrillplatten liegen in etwa bei den doppelten Preis

