Body Mass Index

Body Mass Index – Aufbau und Funktion

Der Body Mass Index, kurz BMI, ist ein Index für die Körpermasse in Bezug zur Körpergröße. Die Formel lautet: Körpergewicht (in kg) geteilt durch die Körpergröße (in m) zum Quadrat, bedeutet: (Gewicht (in kg))/(Größe (in m)²).

Der BMI wurde bereits im 19. Jahrhundert von dem belgischen Mathematiker Adolphe Quetelet konzipiert und dient zur Einordnung des eigenen Gewichts.

Body Mass Index für Übergewichtige und Sportler

Eine genormte Tabelle gibt Auskunft darüber, was der errechnete Wert bedeutet.

Sowohl das Alter als auch das Geschlecht spielen bei der Interpretation eine bedeutende Rolle. Da Männer in der Regel mehr Muskelmasse besitzen, liegen die Grenzen der Werte dort etwas höher.

Während der BMI für Normalgewichtige und Übergewichtige einen groben Anhaltspunkt darstellt, ist er für Sportler kaum geeignet. Der BMI unterscheidet nicht zwischen Muskeln und Fett, sodass vor allem Bodybuilder oder Boxer mit einer hohen Masse an Muskeln laut Tabelle als übergewichtig gelten.

Vorteile und Nachteile des Body Mass Indexes

Body Mass Index Vorteile

Ein wichtiger Vorteil bei der Errechnung des BMIs ist, dass eine grobe Einschätzung des Körpergewichts zur Körpergröße erfolgen kann. Menschen mit normaler Statur sollten bestenfalls im Normalbereich liegen. Wenn Übergewichtige abnehmen möchten, können sie anhand des BMIs erkennen, mit welchem Gewicht sie in etwa im Normalbereich liegen.

Body Mass Index Nachteile

Es gibt jedoch einige Nachteile, die mit dem Body Mass Index verbunden sind. Da nicht zwischen Muskeln und Fett unterschieden wird, können durchtrainierte Sportler laut Tabelle leicht als übergewichtig gelten, obwohl der Fettanteil im Körper sehr gering ist. Zudem werden der individuelle Körperbau, das Alter und das Geschlecht nicht in die Berechnung mit einbezogen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann der BMI nicht verwendet werden.

Body Mass Index Fazit

Bei dem Body Mass Index handelt es sich um eine grobe Orientierung für das eigene Körpergewicht.