Tanzen – Spaß oder effektives Training?

Bewertung:

Loading... Loading...

Tanzen als Sport wird immer beliebter, und das ist auch gut so. Denn Tanzen ist nicht nur ein Sport sondern auch bei vielen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Das man hierbei dann auch gleichzeitig noch neben dem Spaß etwas Gutes für seine Gesundheit tut, das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Denn nicht nur körperlich, auch geistig hält Tanzen uns fit.

Tanzen stärkt Herz, Kreislauf und den Geist. Hört manch einer Tanzen, dann denkt er vielleicht nur an das Tanzen, das an den Samstagabenden in der Disco ausgelebt wird. Doch es gibt so viele verschiedene Tanzarten, dass bestimmt jeder genau das Richtige für sich findet.

Tanzen erhöht das Zusammengehörigkeitsgefühl

Bei vielen älteren Menschen ist gerade das gemeinsame Tanzen mit dem Partner ein beliebter Sport. Denn durch das gemeinsame Bewegen und sich auf den Tanzpartner einstellen sowie das Merken der vielen Schrittfolgen, die gemeinsam vollbracht werden müssen, wird auch der Geist und das Gehirn stark herausgefordert.

Zudem wird durch das gemeinsame Tanzen auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Tanzt man daher mit dem eigenen Partner, der schon viele Jahre an seiner Seite ist, wird das Zusammengehörigkeitsgefühl, das mit den Jahren vielleicht ein wenig nachgelassen hat, ebenfalls wieder gestärkt.

Besser leben im Alter durch Tanzen

Doch auch, wenn man einen Tanz wählt, der zwar in der Gruppe, jedoch alleine ohne Partner getanzt wird, kann dies viele Vorteile haben. Denn durch die Bewegungen, die den ganzen Körper beanspruchen, wird auch der gesamte Muskelapparat des Körpers gestärkt.

Ebenso nimmt hier die Lern- und Denkfähigkeit zu, genauso wie die Reaktionszeit und die Aufmerksamkeit des Gehirns. Dies wurde vor einiger Zeit in einer Studie mit 60 – 94-Jährigen festgestellt, die regelmäßig einen Tanzkurs besuchten.

So kann man sagen, dass gerade das Tanzen auch ein Sport für die ältere Generation ist, um im Alter körperlich und auch geistig fit zu bleiben. Je früher man jedoch damit anfängt, desto einfacher hat man es sodann im Alter.

Weitere Informationen findet man in diesem Ratgeber: Tanzen ist die beste Medizin!